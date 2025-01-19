Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить смородину размером с виноград: узнайте секреты
Эти продукты сделают вашу панировку лучше, чем в ресторане
3 простые привычки, которые придают вам возраст
Паштет под запретом: кому этот деликатес может навредить
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году
Как создать стильную настенную галерею: идеи и советы
Отучаем собаку прыгать при встрече: удивительно простой метод
Пресс начнёт виднеться уже через месяц: избегайте этих ошибок на тренировке
Психолог объяснила, чем опасны покупки на маркетплейсах

Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото

1:05
Экономика

Жители Тюмени столкнулись с неприятной проблемой — они не могут получить свои выигрыши в торговых точках "Столото".

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Люди сообщают, что продавцы объясняют отсутствие наличных в кассах, что мешает осуществлению выплат. Некоторые даже не могут забрать мелкие призы в размере 100 рублей.

В самой компании "Столото" на эти жалобы ответили, что в 2025 году был установлен рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже. В связи с большим количеством победителей в одном городе лимит на накопление наличных средств в точках был увеличен. Тем не менее, продавцы могут сталкиваться с нехваткой денег в кассе по причинам, не зависящим от них.

Компания также сообщила 72. RU, что с 1 по 15 января в call-центр "Столото" поступило 280 обращений по поводу выплат выигрышей в торговых точках, из которых 219 были жалобами. Все обращения находятся в процессе обработки.

Уточнения

Столото — лотерейный бренд и до 2018 года одноименная компания, которая была переименована в АО ТК «Центр». На 2023 год является крупнейшим, но не единственным распространителем государственных лотерей России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы росли максимально быстро
Новости спорта
Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы росли максимально быстро Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Еда и рецепты
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Последние материалы
Как создать стильную настенную галерею: идеи и советы
Отучаем собаку прыгать при встрече: удивительно простой метод
Психолог объяснила, чем опасны покупки на маркетплейсах
Пресс начнёт виднеться уже через месяц: избегайте этих ошибок на тренировке
Пробковый пол: почему он станет лучшим выбором для вашего дома
В поисках истоков гигантов: череп Lishulong wangi проливает свет на эволюцию зауроподов
5 домашних замен патчей для глаз: легко и эффективно
Стало известно, сколько стоят билеты на спектакль Данилы Козловского в Дубае
Простой секрет стойкости макияжа, о котором вы не знали
Эта ошибка с ягодами может привести к отравлению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.