Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители Тюмени столкнулись с неприятной проблемой — они не могут получить свои выигрыши в торговых точках "Столото".

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Люди сообщают, что продавцы объясняют отсутствие наличных в кассах, что мешает осуществлению выплат. Некоторые даже не могут забрать мелкие призы в размере 100 рублей.

В самой компании "Столото" на эти жалобы ответили, что в 2025 году был установлен рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже. В связи с большим количеством победителей в одном городе лимит на накопление наличных средств в точках был увеличен. Тем не менее, продавцы могут сталкиваться с нехваткой денег в кассе по причинам, не зависящим от них.

Компания также сообщила 72. RU, что с 1 по 15 января в call-центр "Столото" поступило 280 обращений по поводу выплат выигрышей в торговых точках, из которых 219 были жалобами. Все обращения находятся в процессе обработки.

Уточнения

Столото — лотерейный бренд и до 2018 года одноименная компания, которая была переименована в АО ТК «Центр». На 2023 год является крупнейшим, но не единственным распространителем государственных лотерей России.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.