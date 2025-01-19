Ожидается снижение цен на сливочное масло, фрукты и овощи в 2025 году

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Старший преподаватель кафедры "Экономика и финансы" Пермского Политеха Юлия Стародумова сообщила, что в 2025 году в Пермском крае возможно снижение цен на продукты, находящиеся под государственным регулированием.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

Согласно мнению эксперта, это снижение может быть связано с прошлогодним скандалом вокруг цен на сливочное масло. После резкого увеличения стоимости этого продукта власти приняли меры по его регулированию, передает РБК.

Однако государственное регулирование — это не единственная причина, способная привести к снижению цен. В настоящее время в регионе активно ищут новых поставщиков и оптимизируют логистику поставок сухого и сырого молока. Это также может содействовать сокращению расходов производителей и, как следствие, снижению цен.

Экономист предполагает, что овощи и фрукты могут подешеветь на 1,5-3%.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.





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