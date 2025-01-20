Соцфонд объяснил, как получить льготную путевку в санаторий

Санаторное лечение по ОМС: кому положено и как оформить

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне могут воспользоваться возможностью получить бесплатную путевку в санаторий или значительные льготы на лечение. Такое право предоставляется по федеральным и региональным программам.

Фото: cctr.ru by АО "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Санаторий

По полису ОМС санаторное лечение доступно людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания, а также тем, кто нуждается в реабилитации. Федеральные льготы распространяются на инвалидов, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и другие категории.

В некоторых регионах такие путевки получают пенсионеры, ветераны боевых действий и почетные доноры.

Чтобы оформить путевку, нужно собрать документы, подтверждающие право на льготу: справку об инвалидности, заключение терапевта или удостоверение ветерана. Заявление можно подать через портал "Госуслуги", МФЦ или отделение Социального фонда.

Рассмотрение заявки занимает восемь рабочих дней. После одобрения необходимо получить санаторно-курортную карту, а затем приобрести билет, расходы на который могут быть полностью или частично компенсированы.

Выбор санатория зависит от медицинских показаний и состояния здоровья пациента. Минздрав и Минтруд составили перечень учреждений, участвующих в программе, в который входит более 800 государственных и частных санаториев.

Важно помнить, что путевка может быть отклонена из-за ошибок в заявлении, неполного комплекта документов или наличия противопоказаний. Также отказ возможен, если льготник ранее отказался от подобной путевки или уже подавал заявление в этом году.

Уточнения

Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.



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