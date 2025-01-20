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Импорт российских фармпродуктов в ЕС вырос вдвое

Россия укрепляет влияние на европейском фармацевтическом рынке
1:07
Экономика

Европейский союз значительно увеличил закупки фармацевтической продукции из России. В 2024 году общий объем поставок вырос на 18% и составил почти 39 миллионов евро. Лекарственные препараты, сыворотки и вакцины стали основными категориями товаров, востребованными на европейском рынке.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Россия поднялась до 23-го места в рейтинге поставщиков фармпродукции в ЕС, улучшив свои позиции благодаря росту экспорта. Швейцария, США и Великобритания по-прежнему занимают лидирующие места в этом списке.

Эксперты отмечают, что увеличение поставок связано с усилением потребности европейских стран в диверсификации поставщиков и ростом спроса на качественные медицинские товары. Новые экономические реалии также могли способствовать изменению структуры импорта.

Такой рост может открыть дополнительные возможности для российских производителей в фармацевтической отрасли, укрепив их позиции на международном рынке.

Уточнения

Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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