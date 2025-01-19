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Антарктида в будущем может стать нефтяной столицей

Экономика

Согласно данным Origo, в Антарктиде обнаружены значительные запасы нефти, оцениваемые в 511 миллиардов баррелей. 

Fryxellsee Opt
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Fryxellsee Opt

Однако добыча нефти в этом регионе в настоящее время невозможна из-за международного соглашения, которое может быть пересмотрено в 2048 году.

Интерес к антарктическим районам проявляют несколько стран, среди которых крупнейшие — Венесуэла (303 миллиарда баррелей), Саудовская Аравия (267 миллиардов баррелей), Иран (208 миллиардов баррелей), Канада (163 миллиарда баррелей), Ирак (145 миллиардов баррелей), Объединенные Арабские Эмираты (113 миллиардов баррелей), Кувейт (101,5 миллиарда баррелей), Россия (80 миллиардов баррелей), Соединенные Штаты (55 миллиардов баррелей) и Ливия (48 миллиардов баррелей).

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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