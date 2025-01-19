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Минсельхоз назвал причины повышения утилизационного сбора

Повышение утильсбора: как это поможет сельхозотрасли
1:06
Экономика

Повышение утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику связано с необходимостью поддержки отечественного машиностроения. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин подчеркнул, что эта мера позволит усилить развитие отрасли и поддержать российских производителей.

Фермеры
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Фермеры

Минсельхоз совместно с Минпромторгом намерены не допустить значительного роста цен на сельхозтехнику. С 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начнет следить за стоимостью техники не только у заводов, но и у дилеров, чтобы избежать необоснованных наценок.

Эксперты также прогнозируют рост цен на новые автомобили в начале 2025 года на 10-15% и снижение спроса на 10-20%. Эти изменения могут оказать влияние на смежные отрасли и повседневную жизнь россиян.

Инициативы направлены на создание прозрачного рынка и долгосрочную поддержку аграрного сектора в условиях текущих экономических вызовов.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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