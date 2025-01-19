Экономист Балынин назвал способы экономии на продуктах питания

Секреты экономных покупателей, которые работают всегда

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, поделился рекомендациями по снижению расходов на продукты питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прилавок с фруктами и овощами

Составление списка покупок перед походом в магазин помогает избежать импульсивных приобретений и сократить расходы. Планирование меню на неделю позволяет точно определить необходимые продукты, что способствует рациональному использованию бюджета.

Балынин также отмечает, что покупка товаров в больших упаковках может сэкономить до 500–700 рублей в месяц при общем бюджете на продукты в 7 тысяч рублей. Использование скидок и акций может сократить ежемесячные расходы примерно на 1,5 тысячи рублей.

Эксперт подчёркивает важность финансового планирования и осознанного подхода к покупкам для эффективного управления семейным бюджетом.

Уточнения

Эконо́мия (др -греч. oikonomia — управление хозяйством). Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



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