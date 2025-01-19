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Экономист Балынин назвал способы экономии на продуктах питания

Секреты экономных покупателей, которые работают всегда
1:01
Экономика

Экономист Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, поделился рекомендациями по снижению расходов на продукты питания. 

Прилавок с фруктами и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прилавок с фруктами и овощами

Составление списка покупок перед походом в магазин помогает избежать импульсивных приобретений и сократить расходы. Планирование меню на неделю позволяет точно определить необходимые продукты, что способствует рациональному использованию бюджета.

Балынин также отмечает, что покупка товаров в больших упаковках может сэкономить до 500–700 рублей в месяц при общем бюджете на продукты в 7 тысяч рублей. Использование скидок и акций может сократить ежемесячные расходы примерно на 1,5 тысячи рублей.

Эксперт подчёркивает важность финансового планирования и осознанного подхода к покупкам для эффективного управления семейным бюджетом.

Уточнения

Эконо́мия (др -греч. oikonomia — управление хозяйством). Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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