Экономист Балынин назвал способы экономии на продуктах питания

Экономист Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, поделился рекомендациями по снижению расходов на продукты питания.
Составление списка покупок перед походом в магазин помогает избежать импульсивных приобретений и сократить расходы. Планирование меню на неделю позволяет точно определить необходимые продукты, что способствует рациональному использованию бюджета.
Балынин также отмечает, что покупка товаров в больших упаковках может сэкономить до 500–700 рублей в месяц при общем бюджете на продукты в 7 тысяч рублей. Использование скидок и акций может сократить ежемесячные расходы примерно на 1,5 тысячи рублей.
Эксперт подчёркивает важность финансового планирования и осознанного подхода к покупкам для эффективного управления семейным бюджетом.
Эконо́мия (др -греч. oikonomia — управление хозяйством). Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.
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