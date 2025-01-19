Россиянам объяснили, как сберечь свои деньги и заодно планету

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Бытовые привычки, которые помогут экономить на электричестве
1:58
Экономика

Выключайте приборы полностью. Бытовая техника расходует энергию даже в режиме ожидания. Отключайте электроприборы с помощью кнопок или вынимайте вилки из розеток. Зарядки гаджетов тоже тратят энергию, даже если не используются.

Розетка с вилкой
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розетка с вилкой

Поменяйте старые лампы на энергосберегающие светодиоды. Они служат дольше и потребляют в 10 раз меньше энергии.
Используйте правильное освещение. В спальне или перед сном включайте лампы малой мощности. Днем старайтесь обходиться естественным светом.
Регулярно размораживайте холодильник. Лед на стенках ухудшает охлаждение, заставляя компрессор работать интенсивнее. Чистый холодильник потребляет меньше энергии.

Ставьте его вдали от плиты и нагревательных приборов. Горячие кастрюли в холодильнике — лишняя нагрузка на компрессор.
Контролируйте загрузку стиральной машины. Перегруженные машины потребляют больше энергии, но стирают хуже. Заполняйте машину в пределах рекомендуемой нормы.

Экономьте с электрочайником. Кипятите ровно столько воды, сколько нужно в данный момент. Например, только на одну кружку чая.
Готовьте с умом. Накрывайте кастрюли крышками — еда быстрее нагреется и сохранит тепло. Используйте микроволновку для простых блюд, она экономичнее плиты.

Используйте остаточное тепло плиты. Выключайте конфорки за несколько минут до готовности блюда. Остаточного тепла хватит, чтобы довести еду до нужной температуры.

Обслуживайте технику вовремя. Регулярная чистка и профилактика приборов снижает их энергопотребление.

Простые привычки помогут сократить счета за электричество и одновременно позаботиться об экологии. Экономьте разумно!

Уточнения

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Термин введён английским естествоиспытателем Уильямом Гильбертом в его сочинении «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле» (1600 год), в котором объясняется действие магнитного компаса и описываются некоторые опыты с наэлектризованными телами.  

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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