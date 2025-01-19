Спрос на шотландский аналог русской няни вырос на мировом рынке

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным, спрос на хаггис значительно вырос в последние годы.

Фото: macsween Шотландское блюдо хаггис

В течение прошлого десятилетия общая стоимость экспорта хаггиса составила около 11 млн долларов, а объем поставок этого продукта по всему миру увеличился на 136%, включая такие страны, как Греция, Гонконг и Гана, сообщает The Guardian.

Macsween, шотландский производитель хаггис, надеется выйти на американский рынок в 2026 году. Еще в 1971 шотландское блюдо было запрещено в США. Однако компания планирует ввоз вегетарианских версий хаггиса.

Хаггис — это традиционное шотландское блюдо, которое состоит из овечьих потрохов, сваренных в бараньем сычуге (отдел желудка жвачных животных). Потроха перемалываются с добавлением лука, овсянки, сала, специй и соли. Хаггис возник как пища пастухов и скотоводов: мясо продавали, а субпродукты оставляли для себя, чтобы не оставаться голодными. Сычуг использовался в качестве контейнера, так как он легкий, плотный и удобный. В качестве гарнира обычно пюре из картофеля, тыквы или брюквы.

В русской кухне существует аналог этого блюда — няня. Это также бараний сычуг, но с начинкой из субпродуктов, мяса и гречневой каши, который запекался в печи. Няня упоминается в произведении Н. В. Гоголя "Мертвые души", где автор отмечает, что это известное блюдо, подаваемое к щам, состоит из бараньего желудка, фаршированного гречневой кашей, мозгом и ножками.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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