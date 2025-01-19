Крупнейший производитель грузовиков получил поддержку Билла Гейтса

Билл Гейтс запустил новое направление в своей карьерной деятельности, став инвестором в автомобильной отрасли.
Основатель Microsoft приобрел долю в американском концерне Paccar (США), сообщает Daily Mail.
Мультимиллиардер Билл Гейтс вложил в Paccar сумму от 100 миллионов долларов и теперь владеет миллионом акций по 100 долларов каждая.
Этот концерн является одним из крупнейших производителей крупнотоннажных грузовиков (более 200 000 автомобилей этого класса в год), занимая 31,1% мирового рынка.
Прогнозы на 2025 год предсказывают рост на транспортном рынке, что указывает на значительное увеличение спроса на грузовики.
Paccar уже сообщила, что в ноябре заказы на её автомобили выросли на 20%.
Paccar является одним из старейших автопроизводителей — основана в 1905 году, владеет 19% акций чешского автопроизводителя Tatra.
Грузовой автомобиль (разг. грузовик) — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе.
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