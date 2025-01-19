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Крупнейший производитель грузовиков получил поддержку Билла Гейтса

1:03
Экономика

Билл Гейтс запустил новое направление в своей карьерной деятельности, став инвестором в автомобильной отрасли.

Очередь грузовиков
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очередь грузовиков

Основатель Microsoft приобрел долю в американском концерне Paccar (США), сообщает Daily Mail.

Мультимиллиардер Билл Гейтс вложил в Paccar сумму от 100 миллионов долларов и теперь владеет миллионом акций по 100 долларов каждая.

Этот концерн является одним из крупнейших производителей крупнотоннажных грузовиков (более 200 000 автомобилей этого класса в год), занимая 31,1% мирового рынка.

Прогнозы на 2025 год предсказывают рост на транспортном рынке, что указывает на значительное увеличение спроса на грузовики.

Paccar уже сообщила, что в ноябре заказы на её автомобили выросли на 20%.

Paccar является одним из старейших автопроизводителей — основана в 1905 году, владеет 19% акций чешского автопроизводителя Tatra.

Уточнения

Грузовой автомобиль (разг. грузовик) — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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