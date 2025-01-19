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Россия в числе лидеров — где находятся главные запасы редкоземельных металлов

1:27
Экономика

Китай занимает лидирующую позицию по объемам разведанных запасов редкоземельных металлов, согласно данным Геологической службы США.

Литий
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Литий

На долю Китая приходится почти 40% известных мировых запасов этих металлов, что составляет 44 миллиона тонн.

Второе место занимает Вьетнам с запасами в 22 миллиона тонн, третье — Бразилия с 21 миллионом тонн, а четвертое — Россия с 10 миллиона тонн.

Далее по убывающей находятся Индия (6,9 миллиона тонн), Австралия (5,7 миллиона тонн), США (1,8 миллиона тонн), Гренландия (1,5 миллиона тонн), Танзания (0,9 миллиона тонн) и Канада (0,8 миллиона тонн).

4 июля Министерство торговли Китая объявило о введении с 1 августа ограничений на экспорт галлия и германия, которые необходимы для производства полупроводников, чипов, электромобилей и телекоммуникационного оборудования. Теперь экспорт этих редкоземельных металлов, а также их химических соединений, будет находиться под контролем, сообщает "МК".

Ранее российские войска установили контроль над месторождениями лития в освобожденном поселке Шевченко в Донецкой Народной Республике.

Уточнения

Простое вещество литий — очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий металл серебристо-белого цвета, тускнеющий на воздухе.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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