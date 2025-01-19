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Криптовалюта Трампа за сутки взлетела до 34,5 доллара

1:12
Экономика

Запущенная президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP демонстрировала впечатляющий рост в первые сутки после выхода на криптобиржи.

Рост данных
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рост данных

Об этом сообщает РИА Новости. Исходная цена одной единицы составляла семь долларов, но за день котировки подскочили до 34,5 доллара. Позже курс стабилизировался на уровне 28 долларов.

Согласно данным агрегатора CoinMarketCap, объем торгов этой криптовалютой составил почти 10,5 миллиарда долларов. Экономисты предсказывают, что Трамп может предоставить биткоину неограниченные возможности, возможно, даже включив его в государственные резервы и используя для погашения государственного долга США.

Трамп активно поддерживает цифровые валюты. Еще до выборов он обещал сделать США "мировой столицей" криптовалют, а в июле анонсировал создание национального стратегического резерва биткоинов в случае своей победы. После его победы стоимость биткоина достигла исторического максимума, превысив 108 тысяч долларов.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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