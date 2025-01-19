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Стало известно, сколько зарабатывают управляющие банками

1:11
Экономика

В Челябинске, к примеру, управляющий дополнительным офисом банка может получать доход до 220 тысяч рублей в месяц.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Такой уровень заработка предлагается тем, кто открывал офис финансовой организации с нуля и располагает собственной клиентской базой. Эти данные привел URA.RU со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

"Зарплата от 150 до 220 тыс рублей. Преимуществом будет дополнительное образование в сфере продаж и опыт создания дополнительного офиса кредитной организации с нуля. Стаж работы управляющим при этом должен быть не менее трех лет", — говорится в сообщении.

Согласно информации сервиса, начинающие специалисты с основными навыками и образованием в сфере финансов и экономики могут ожидать зарплату в пределах 70-85 тысяч рублей. Управляющие, обладающие знаниями о региональной специфике бизнеса и опытом в привлечении клиентов и ведении переговоров (не менее года), могут зарабатывать от 85 до 105 тысяч рублей.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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