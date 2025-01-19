Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покормите свои растения по-новому: 7 методов, о которых вы не знали
Этим можно заменить сладости, чтобы оставаться в форме
Уникальные советы, которые помогут вам безопасно передвигаться по зимним дорогам
Нежная курица в сметанном соусе: идеальный вариант для быстрого ужина
Прохор Шаляпин показал необычного обитателя острова Моа
В Сочи из-за шторма закрыты пляжи
Вредно ли запивать пищу водой: научные доказательства против догм
Спор о гениальности: можно ли воспитать своего Месси в России?
Подмена реальности — с этой ложкой вам не нужна настоящая еда

ВТБ получил согласие на открытие филиала в Тегеране

1:07
Экономика

Открытие филиала ВТБ в Иране уже получило принципиальное одобрение ЦБ РФ, но фактическое открытие зависит от согласования с иранским финансовым регулятором.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

Об этом сообщает smotrim.ru со ссылкой в пресс-службу банка. 

Как уточнили представители банка, новый филиал будет расположен в Тегеране. Это решение поможет снизить затраты и риски при международных расчетах, а также расширить возможности торгово-экспортного финансирования для участников внешнеэкономической деятельности обеих стран.

В пресс-службе добавили, что структура филиала и количество сотрудников будут формироваться в соответствии с потребностями бизнеса и требованиями иранского законодательства. ВТБ намерен привлечь как российских, так и иранских специалистов для работы в новом офисе.

17 января глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк планирует открыть дочерний банк в Иране до конца 2025 года и ожидает получения разрешения от иранских властей.

Уточнения

Банк «ВТБ» (ПАО) (аббревиатура от Внешний торговый банк) — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Недвижимость
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много Аудио 
Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы росли максимально быстро
Новости спорта
Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы росли максимально быстро Аудио 
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Наука и техника
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Нежная курица в сметанном соусе: идеальный вариант для быстрого ужина
Прохор Шаляпин показал необычного обитателя острова Моа
В Сочи из-за шторма закрыты пляжи
Вредно ли запивать пищу водой: научные доказательства против догм
Спор о гениальности: можно ли воспитать своего Месси в России?
ВТБ получил согласие на открытие филиала в Тегеране
Подмена реальности — с этой ложкой вам не нужна настоящая еда
Полезные привычки, которые сделают кожу сияющей, а волосы здоровыми
Чекап здоровья: важный шаг к долголетию или бесполезная трата денег
Приготовьте вкуснейший мандариновый джем, пока у них не закончился сезон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.