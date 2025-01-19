ВТБ получил согласие на открытие филиала в Тегеране

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Открытие филиала ВТБ в Иране уже получило принципиальное одобрение ЦБ РФ, но фактическое открытие зависит от согласования с иранским финансовым регулятором.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Об этом сообщает smotrim.ru со ссылкой в пресс-службу банка.

Как уточнили представители банка, новый филиал будет расположен в Тегеране. Это решение поможет снизить затраты и риски при международных расчетах, а также расширить возможности торгово-экспортного финансирования для участников внешнеэкономической деятельности обеих стран.

В пресс-службе добавили, что структура филиала и количество сотрудников будут формироваться в соответствии с потребностями бизнеса и требованиями иранского законодательства. ВТБ намерен привлечь как российских, так и иранских специалистов для работы в новом офисе.

17 января глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк планирует открыть дочерний банк в Иране до конца 2025 года и ожидает получения разрешения от иранских властей.

Уточнения

Банк «ВТБ» (ПАО) (аббревиатура от Внешний торговый банк) — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.