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11 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий в новых регионах России

1:00
Экономика

В 2025 году в новых регионах России планируют отремонтировать 557 многоквартирных домов, что на 135 больше, чем было запланировано ранее.

Капремонт
Фото: mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капремонт

Как сообщает пресс-служба правительства Донецкой Народной Республики, Фонд развития территорий увеличил финансирование с 9 до 11 миллиардов рублей, сообщает estatemedia.ru.

Генеральный директор Фонда Ильшат Шагиахметов добавил, что дополнительные средства будут направлены на реконструкцию 135 зданий, замену 382 лифтов и ремонт шести крыш. В общей сложности будут обновлены 607 лифтов, 361 крыша и более 300 инженерных систем.

Это позволит улучшить жилищные условия для 80 тысяч человек.

Работы по ремонту крыш уже начаты в 19 домах ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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