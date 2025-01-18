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Amazon временно прекращает коммерческие поставки дронов

1:09
Экономика

Компания Amazon (США) временно прекращает все коммерческие поставки дронов после того, как две ее последние модели разбились в дождливую погоду на испытательном полигоне.

Дрон
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон

Компания объявила о немедленной приостановке поставок дронов в Техасе и Аризоне для внесения изменений в их программное обеспечение. Это стало очередной неудачей в программе, которая медленно движется к расширенному коммерческому использованию спустя более 11 лет после того, как основатель Amazon Джефф Безос запустил инициативу по созданию дронов, способных доставлять товары клиентам менее чем за полчаса.

"На данный момент мы изменяем программное обеспечение дронов и временно приостанавливаем нашу коммерческую деятельность", — заявил представитель Amazon Сэм Стивенсон в ответ на запрос Bloomberg о недавних сбоях.

По его словам, поставки возобновятся после завершения обновлений и их одобрения Федеральным управлением гражданской авиации. Сотрудники на площадках для дронов будут получать зарплату во время приостановки.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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