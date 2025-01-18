Инвестпортфель Якутии в 2024 году составил более 780 млрд рублей

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

2024 год ознаменовался рекордным уровнем инвестиций в Якутии, что стало значимой вехой для региона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

По данным пресс-службы аппарата вице-премьера и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, было привлечено более 780 миллиардов рублей. Этот результат подтверждает экономическую активность и интерес к Якутии как к площадке для инвестиций, сообщает ТАСС.

Глава региона Айсен Николаев отметил не только экономические достижения, но и рекордное строительство жилья: в этом году в Якутии было возведено 750,4 тысячи квадратных метров жилой площади, что стало самым высоким показателем в истории республики.

Динамика валового регионального продукта (ВРП) также впечатляет. Он составил 2,5 триллиона рублей, что на 3,2% превышает уровень предыдущего года. Значительный рост был отмечен в промышленном секторе — на уровне 8,1%, что практически в два раза выше среднего по стране. Этот рост позволил Якутии впервые занять второе место в Российской Федерации по двум ключевым показателям: по добыче угля с объемом 49,5 миллиона тонн и по добыче золота, которая составила 55 тонн.

С учетом таких подъемов власти региона ставят амбициозные цели на следующий год.

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 54 объекта социального назначения, среди которых будет Арктический центр эпоса и искусств, создающий культурное пространство мирового уровня. В рамках мастер-плана по развитию Якутской агломерации на стадии строительства находятся 20 объектов, из которых 6 должны быть завершены в текущем году. Также в Нерюнгринской агломерации реализуются 10 мероприятий, включая 5, сроки ввода которых установлены на 2025 год.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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