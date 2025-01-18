Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне активных энергетических переговоров Россия и Иран близки к заключению соглашения о строительстве газопровода, который будет проложен через территорию Азербайджана.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о том, что работа над формированием ценовой политики уже активно ведется.

Начальные объемы поставок составят более 2 миллиардов кубометров газа в год, что, по мнению экспертов, является лишь первым шагом в этой амбициозной инициативе, сообщает "Спутник Азербайджан".

Такое соглашение между Ираном и российским "Газпромом" открывает новые горизонты для обоих государств, позволяя расширить их влияние на региональные энергетические рынки.

Также министр подчеркнул, что запланированные объемы поставок могут значительно возрасти в будущем, потенциально достигая 55 миллиардов кубометров в год. Это позволит не только укрепить связи России и Ирана в энергетической сфере, но и улучшить доступ к ресурсам для стран, расположенных вблизи маршрута газопровода.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.



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