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Как американская SLB адаптируется к изменениям на российском рынке

Экономика

Ситуация на российском рынке для крупнейшей нефтесервисной компании SLB является довольно сложной, особенно на фоне санкционных ограничений, введенных США.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

Генеральный директор компании Оливье Ле Пёш высказался на том, что SLB полностью соответствует действующим международным требованиям и активно работает над сокращением своего присутствия в России. Это выражается в прекращении поставок продукции и технологий из международных подразделений, что свидетельствует о намерениях компании адаптироваться к новым условиям и минимизировать риски, сообщает РБК.

Несмотря на вызовы, финансовые показатели SLB выглядят многообещающе. Компания смогла превзойти прогнозы по итогам четвертого квартала 2024 года, что положительно сказалось на её дивидендной политике и программах выкупа акций. Однако, нет сомнений, что экономическая неясность и избыток нефти на мировом рынке могут создать трудности в будущем. Руководство SLB ожидает, что в 2025 году доходы могут снизиться, что является тревожным сигналом для акционеров и инвесторов.

Доля российских операций в общей выручке компании также продолжает снижаться, что подтверждает слабую позицию на этом рынке. По итогам 2024 года она составила всего 1,4 миллиарда долларов, что соответствует 4% от общего объема выручки, тогда как в предыдущем году этот показатель равнялся 5%. 

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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