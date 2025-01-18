Как американская SLB адаптируется к изменениям на российском рынке

Ситуация на российском рынке для крупнейшей нефтесервисной компании SLB является довольно сложной, особенно на фоне санкционных ограничений, введенных США.
Генеральный директор компании Оливье Ле Пёш высказался на том, что SLB полностью соответствует действующим международным требованиям и активно работает над сокращением своего присутствия в России. Это выражается в прекращении поставок продукции и технологий из международных подразделений, что свидетельствует о намерениях компании адаптироваться к новым условиям и минимизировать риски, сообщает РБК.
Несмотря на вызовы, финансовые показатели SLB выглядят многообещающе. Компания смогла превзойти прогнозы по итогам четвертого квартала 2024 года, что положительно сказалось на её дивидендной политике и программах выкупа акций. Однако, нет сомнений, что экономическая неясность и избыток нефти на мировом рынке могут создать трудности в будущем. Руководство SLB ожидает, что в 2025 году доходы могут снизиться, что является тревожным сигналом для акционеров и инвесторов.
Доля российских операций в общей выручке компании также продолжает снижаться, что подтверждает слабую позицию на этом рынке. По итогам 2024 года она составила всего 1,4 миллиарда долларов, что соответствует 4% от общего объема выручки, тогда как в предыдущем году этот показатель равнялся 5%.
Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.