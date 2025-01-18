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Штраф в 20 млн долларов — создатели Genshin Impact оказались под пристальным вниманием США

1:27
Экономика

Компания HoYoverse (Китай) согласилась выплатить 20 миллионов долларов для разрешения иска, поданного министерством юстиции США и Федеральной торговой комиссией (FTC).

Игра Genshin Impact
Фото: genshin.hoyoverse.com is licensed under Free More info
Игра Genshin Impact

Иск утверждает, что компания нарушила законы, касающиеся защиты конфиденциальности детей, а также вводила пользователей в заблуждение относительно стоимости лутбоксов в игре Genshin Impact.

FTC обвиняет HoYoverse в том, что компания собирала личные данные детей младше 13 лет без согласия их родителей, а маркетинг игры нацелен на детей.

Кроме того, в иске говорится, что HoYoverse вводила игроков в заблуждение относительно вероятности выигрыша и реальной стоимости призов из лутбоксов.

Указано, что система в Genshin Impact требует от игроков многократного обмена реальных денег на виртуальную валюту, что создает сложности, особенно для детей и подростков. При этом рекламная кампания игры создавала ложное представление о высоких шансах на выигрыш.

Хотя компания не признает и не отрицает обвинения, она согласилась внести изменения, чтобы предотвратить покупки лутбоксов детьми младше 16 лет без согласия родителей. Соглашение также включает раскрытие шансов на выигрыш и удаление собранной информации о детях, сообщает Игромания.ру.

Уточнения

Лутбокс — виртуальный предмет в компьютерных играх, при использовании которого игрок получает случайные виртуальные предметы различной ценности и назначения, называемые добычей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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