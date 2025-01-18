Правительство России выделит свыше 6 миллиардов рублей на пенсионное обеспечение жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Эта информация опубликована на сайте Кабмина, сообщает Херсонское агентство новостей.
Деньги будут выделены из федерального бюджета и предназначены для выплаты пенсий в первом квартале 2025 года.
Распределение средств составит: более 3,2 миллиарда рублей уйдет в Донецкую Народную Республику, свыше 2 миллиардов рублей — в Луганскую Народную Республику. Запорожская область получит около 369 миллионов рублей, а Херсонская — более 500 миллионов рублей.
Ранее этот вопрос был одобрен на заседании Правительства 16 января.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.