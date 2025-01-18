Россия направит средства на поддержку пенсионеров в новых регионах

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России выделит свыше 6 миллиардов рублей на пенсионное обеспечение жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Эта информация опубликована на сайте Кабмина, сообщает Херсонское агентство новостей.

Деньги будут выделены из федерального бюджета и предназначены для выплаты пенсий в первом квартале 2025 года.

Распределение средств составит: более 3,2 миллиарда рублей уйдет в Донецкую Народную Республику, свыше 2 миллиардов рублей — в Луганскую Народную Республику. Запорожская область получит около 369 миллионов рублей, а Херсонская — более 500 миллионов рублей.

Ранее этот вопрос был одобрен на заседании Правительства 16 января.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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