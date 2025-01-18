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К чему приведёт рост цен на топливо — мнение эксперта

1:31
Экономика

С 1 января 2025 года россияне столкнулись с трудностями из-за роста цен на бензин и увеличения налогов на доходы.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

В интервью MoneyTimes.ru экономист и управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский отметил, что цены на бензин больше не зависят от колебаний цен на нефть. Водителям необходимо рассмотреть возможность перехода на общественный транспорт, так как расходы на бензин будут расти.

Март может принести ощутимые изменения в расходах на бензин по сравнению с прошлым годом. Ожидается увеличение штрафов за нарушения ПДД, рост налога на мощность двигателя и повышение акцизов на бензин. Бензин частично компенсирует дорожный налог, который направляется на строительство дорог.

Инфраструктура страны испытывает нехватку финансирования, что связано с изменением государственных программ. В 2025 году ожидается активный рост цен на бензин для покрытия дефицита в строительстве. Хотя стоимость проезда в общественном транспорте также вырастет, она будет расти медленнее, чем расходы владельцев автомобилей.

Экономист подчеркивает важность информирования граждан о предстоящих изменениях на рынке. Необходимо принимать обоснованные решения для адаптации к новым условиям. Ситуация требует от каждого пересмотра привычных подходов к транспортным расходам.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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