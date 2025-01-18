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Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты

0:55
Экономика

Избранный президент США Дональд Трамп 18 января в социальных сетях объявил о запуске своего "мемкоина" — собственной криптовалюты.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

"Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", — написал республиканец на платформе Truth Social.

Сначала многие пользователи соцсетей подумали, что аккаунты Трампа были взломаны, но спустя шесть часов после публикации посты оставались на месте.

17 января издание Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп, вступая в должность президента США, может сделать криптовалюту приоритетным направлением в политике страны.

6 декабря 2024 года Трамп назначил американского предпринимателя Дэвида О. Сакса ответственным за политику США в области искусственного интеллекта и криптовалюты.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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