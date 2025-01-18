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10 долларов в день платили заключённым за тушение пожаров в Калифорнии

1:21
Экономика

Заключенные, которые приняли участие в тушении пожаров в Калифорнии (США), прибыли из более чем 20 "пожарных лагерей" — исправительных учреждений, где они отбывают свои сроки.

Пожары в Калифорнии
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Booher, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожары в Калифорнии

Эти люди обучены, они знают, как действовать в экстремальных ситуациях, будь то лесные пожары, наводнения или другие стихийные бедствия. "Пожарные лагеря" пользуются высоким спросом, так как предлагают лучшие условия жизни и более короткие сроки заключения.

Пожарные с тяжелыми рюкзаками и бензопилами расчищали территории от растительности, чтобы сдерживать распространение огня, то есть использовался в основном ручной труд. Они добирались до участков, куда не могли заехать бульдозеры. В день им платили около 10 долларов, сообщает The Guardian.

Лейтенант Мэнни Нуньес отметил, что зарплата помогает заключенным поддерживать свои семьи, но пришло время пересмотреть уровень оплаты, особенно 1-долларовую надбавку, которая была установлена несколько десятилетий назад:

"Они представляют собой жизненно важную рабочую силу, в которой остро нуждается штат. Если мы действительно заботимся о реабилитации и реинтеграции этих людей в общество, чтобы они стали продуктивными членами, мы должны позаботиться о достойных выплатах".

Уточнения

Калифо́рния — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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