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Изакая терпят убытки — поколение Z отказывается от посещений традиционных баров Японии

Экономика

Культура потребления алкоголя в Японии традиционно связана с рабочими буднями, а изакая служат популярным местом для общения младших сотрудников с более опытными коллегами вне рабочего времени.

Бар
Фото: flickr.com by MeTaMiND EvoLuTioN MeTaVoLuTioN is licensed under Commons, the free media repository
Бар

По данным Teikoku Databank, который предоставляет финансовые и исследовательские услуги, в период с января по ноябрь прошлого года 203 заведения изакая объявили о банкротстве, сообщает The Guardian.

Экономические факторы негативно сказались на этом секторе: потребители, испытывающие финансовые трудности, заказывают меньше блюд, а рестораторы сталкиваются с ростом цен на ингредиенты (рис, осьминог, тунец, яйца, растительное масло подорожали), энергию и рабочую силу.

Молодые японцы всё реже связывают приятный вечер с обилием пива, саке и сётю.

"Изакая — это отголосок прошлых времен, когда поколение бэби-бумеров было на коне, — отмечает Робби Суиннертон, опытный ресторанный критик. — Сегодня молодежи стало меньше, и они не так много пьют. Более того, они не хотят посещать те же заведения, что и их родители и бабушки с дедушками".

 

Уточнения

Саке́ — один из традиционных японских алкогольных напитков, получаемый путём сбраживания мороми, сусла на основе риса и пропаренного рисового солода.

Сётю — японский крепкий спиртной напиток из риса, ржи и сладкого картофеля. Более крепкий, чем саке; обычно его крепость составляет 20-25 градусов (слабее водки, но крепче вина).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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