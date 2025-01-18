Госдолг США вырос — на каждого американца по 106,4 тыс. долларов

Государственный долг США достиг 36,174 триллиона долларов накануне инаугурации Дональда Трампа.
Это означает, что на каждого американца приходится по 106,4 тысячи долларов, как подсчитало РИА Новости.
За последний год госдолг Соединенных Штатов увеличился на 7%, что составляет 2,4 триллиона долларов. Эта сумма в 8,3 раза превышает весь российский госдолг.
В условиях растущего долга американские власти решили вновь установить фиксированный уровень потолка госдолга, который был отменен полтора года назад.
Также рассматриваются меры по увеличению налогов для состоятельных граждан и уменьшению расходов на государственный аппарат.
Государственный долг США — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.