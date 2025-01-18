Госдолг США вырос — на каждого американца по 106,4 тыс. долларов

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственный долг США достиг 36,174 триллиона долларов накануне инаугурации Дональда Трампа.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Это означает, что на каждого американца приходится по 106,4 тысячи долларов, как подсчитало РИА Новости.

За последний год госдолг Соединенных Штатов увеличился на 7%, что составляет 2,4 триллиона долларов. Эта сумма в 8,3 раза превышает весь российский госдолг.

В условиях растущего долга американские власти решили вновь установить фиксированный уровень потолка госдолга, который был отменен полтора года назад.

Также рассматриваются меры по увеличению налогов для состоятельных граждан и уменьшению расходов на государственный аппарат.

Уточнения

Государственный долг США — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





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