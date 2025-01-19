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Инвестиции в 2025 году: что выбрать для максимальной прибыли

1:35
Экономика

В 2025 году инвестиции остаются одной из главных тем для тех, кто хочет не только сохранить свои средства, но и приумножить их. Мир меняется, а вместе с ним меняются и приоритеты инвесторов. 

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Технологические компании продолжают занимать лидирующие позиции. Искусственный интеллект, блокчейн и зелёная энергетика привлекают миллиарды долларов, а их развитие обещает значительный рост. Акции таких компаний могут стать интересным долгосрочным вложением, особенно если выбирать молодые перспективные стартапы.

Криптовалюта остаётся волатильным, но привлекательным инструментом. Если вы готовы к рискам, инвестиции в биткоин или эфир могут принести высокую доходность. Но важно помнить о диверсификации и не вкладывать в этот рынок все средства.

Фондовый рынок также предлагает широкий спектр возможностей. ETF (биржевые фонды) остаются популярным выбором благодаря своей доступности и низким комиссиям. Для тех, кто ищет стабильность, стоит обратить внимание на дивидендные акции крупных компаний, которые приносят регулярный пассивный доход.

Недвижимость остаётся классическим инструментом инвестиций в 2025 году, особенно в сегменте арендного жилья. 

Не забывайте и о драгоценных металлах, таких как золото и серебро. Они традиционно служат защитным активом в нестабильные времена и позволяют диверсифицировать портфель.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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