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Как жить на 30 тысяч рублей в месяц и при этом откладывать на чёрный день

1:22
Экономика

Прожить на 30 тысяч рублей в месяц и ещё отложить — задача непростая, но вполне реальная, если подходить к финансам с умом.

Деньги Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги Российской Федерации

Важно заранее планировать бюджет, распределяя доходы на обязательные траты, дополнительные нужды и сбережения. Например, 3-5 тысяч рублей откладываются сразу после получения зарплаты, а остальная сумма направляется на жильё, еду и другие необходимые расходы.

Экономия начинается с разумного подхода к продуктам. Составьте меню на неделю, ищите скидки, покупайте оптом и готовьте дома — это убережёт от лишних трат.

Чтобы сократить коммунальные платежи, используйте энергосберегающие лампы, экономьте воду и выключайте электроприборы, когда они не нужны.

Обдуманно подходите к транспорту — выбирайте общественный транспорт, проездные или велосипед, если это возможно.

Развлечения тоже можно организовать без лишних затрат: бесплатные выставки, прогулки по паркам и домашние киносеансы легко заменят дорогостоящие варианты.

Самое главное правило — сбережения в приоритете. Переводите даже небольшие суммы на отдельный счёт сразу, как получили зарплату. Такой подход поможет не только выжить, но и начать копить, даже с небольшим доходом.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

Сбереже́ния — часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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