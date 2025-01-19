Россияне столкнулись с проблемой перевода денег после санкций против Газпромбанка

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

После введения санкций США против Газпромбанка россияне, проживающие за границей, столкнулись с проблемой перевода денег с российских карт на карты иностранных банков.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

Это стало невозможно, сообщают уехавшие россияне в интервью журналу "Эксперт".

Согласно их рассказам, люди, живущие в таких странах, как Грузия, Сербия, Киргизия и Кипр, раньше могли переводить деньги, используя цепочку переводов. Однако после введения санкций эта возможность исчезла.

Если до санкций перевести деньги или снять наличные в местных банках было довольно просто, то сейчас такие операции невозможны.

Переводчик с японского, который живёт в Сербии, отметил, что переводить деньги с российской карты на местную пока можно через банки Центральной Азии, но для этого требуется использовать VPN.

В свою очередь, россиянин на Кипре сообщил, что раньше рабочей схемой были переводы через армянские банки, после чего деньги можно было переводить в местные банки. Сейчас этот механизм стал нестабильным и работает далеко не всегда.

Уточнения

Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.



VPN (англ. virtual private network — «виртуальная частная сеть») — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети.



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