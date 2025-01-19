Почему бедные россияне не выигрывают от экономического роста: мнение эксперта

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Росстат сообщил о рекордном увеличении разрыва между бедными и богатыми россиянами, который составил 1500%.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Экономист Василий Колташов, комментируя эти данные для "Общественной Службы Новостей", отметил, что данное явление связано с глубокими экономическими процессами, и что дисбаланс можно снизить только за счёт повышения доходов бедных слоев населения, в том числе через рост зарплат.

Эксперт объяснил, что сегодня все производственные блага концентрируются в руках богатых, что поддерживается рядом факторов: усложнением промышленности, ростом стоимости имущества и замедлением роста доходов малоимущих.

Ведущими причинами ухудшения ситуации являются инфляция, девальвация рубля, а также тот факт, что большинство россиян получают зарплату не выше 40 тысяч рублей.

Колташов также подчеркнул, что около 70% граждан не выигрывают от экономического роста, и их доходы растут лишь инертно, когда экономический рост уже стабилизирован.

В качестве примера роста зарплат для отдельных профессий он привёл курьеров, однако отметил, что такие случаи — исключение. По мнению экономиста, к ключевым проблемам относятся отсутствие почасовой оплаты труда и минимального необлагаемого дохода.

Для решения этих проблем и уменьшения разрыва между бедными и богатыми Колташов предложил повысить зарплаты для самых низкооплачиваемых работников, снизить налоговое бремя для них и ввести дополнительные меры поддержки.

Уточнения

Девальва́ция (лат. de «понижение» + лат. valeo «иметь значение; сто́ить») — снижение курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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