Мошенники в России используют детей для взлома аккаунтов на Госуслугах

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мошенники в России начали использовать новую схему для доступа к аккаунтам на "Госуслугах", сообщает МВД.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Злоумышленники выдают себя за представителей образовательных учреждений, например, педагогов, и просят сообщить код из СМС, который используется для получения доступа к аккаунту на государственном портале.

В некоторых случаях мошенники применяют дипфейки, а также используют данные настоящих учителей или даже детей своих жертв.

Они могут заранее предупредить ребёнка о звонке от школы и попросить его сообщить код из СМС. Этот код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах" и проведения противоправных действий.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.



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