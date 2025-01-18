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Индийская компания добилась компенсации от бывшего дочернего предприятия Газпрома

1:25
Экономика

SEFE, которая до национализации в Германии была дочерней компанией "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading, достигла соглашения с индийской компанией GAIL, выплатив ей 285 миллионов долларов за недопоставки российского сжиженного природного газа в 2022-23 годах.

Судейский молоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судейский молоток

Ранее GAIL подала иск в арбитраж из-за нарушения обязательств со стороны немецкого поставщика, требуя 1,817 миллиарда долларов с возможностью неденежного возмещения.

SEFE возобновила экспорт СПГ в Индию только в марте 2023 года.

Согласно контракту, который был заключен на 20 лет, SEFE, тогда еще дочерняя компания "Газпрома", обязалась поставлять GAIL 2,5 миллиона тонн метана с "Ямал СПГ". Однако в рамках своповой схемы эти объемы поступали из Камеруна. С 2022 по 2023 год, после национализации и ребрендинга, немецкая компания не смогла доставить в Индию около 30 танкеров с сжиженным метаном.

В этот период цены на СПГ значительно возросли, поэтому SEFE предпочитала зарабатывать на перепродаже газа или оставлять его для собственных нужд, отказываясь от российского трубопроводного газа.

Уточнения

Компенсация — денежные выплаты, финансовое возмещение ущерба.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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