Индийская компания добилась компенсации от бывшего дочернего предприятия Газпрома

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

SEFE, которая до национализации в Германии была дочерней компанией "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading, достигла соглашения с индийской компанией GAIL, выплатив ей 285 миллионов долларов за недопоставки российского сжиженного природного газа в 2022-23 годах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судейский молоток

Ранее GAIL подала иск в арбитраж из-за нарушения обязательств со стороны немецкого поставщика, требуя 1,817 миллиарда долларов с возможностью неденежного возмещения.

SEFE возобновила экспорт СПГ в Индию только в марте 2023 года.

Согласно контракту, который был заключен на 20 лет, SEFE, тогда еще дочерняя компания "Газпрома", обязалась поставлять GAIL 2,5 миллиона тонн метана с "Ямал СПГ". Однако в рамках своповой схемы эти объемы поступали из Камеруна. С 2022 по 2023 год, после национализации и ребрендинга, немецкая компания не смогла доставить в Индию около 30 танкеров с сжиженным метаном.

В этот период цены на СПГ значительно возросли, поэтому SEFE предпочитала зарабатывать на перепродаже газа или оставлять его для собственных нужд, отказываясь от российского трубопроводного газа.

Уточнения

Компенсация — денежные выплаты, финансовое возмещение ущерба.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.