ВЭБ.РФ выделит 220 млрд рублей для Дальнего Востока на развитие туризма

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году корпорация ВЭБ.РФ продолжит свою поддержку инвестиционных проектов на Дальнем Востоке с акцентом на проекты с высокой экономической эффективностью, включая развитие технологий и туризма.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на заявление заместителя председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова, которое было сделано на совещании, посвященном подведению итогов работы по развитию Дальнего Востока в 2024 году и определению задач на текущий год под руководством вице-премьера, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Одной из ключевых мер поддержки инвестиционных проектов остается льготное финансирование ВЭБ.РФ через Минвостокразвития России. По итогам прошлого года было одобрено льготное финансирование для 17 новых проектов на сумму более 220 миллиардов рублей, что позволит создать свыше 2 000 рабочих мест, отметил Довлатов.

В проектах с участием ВЭБ активно задействованы коммерческие банки, и более половины всех проектов Фабрики проектного финансирования реализуется именно на Дальнем Востоке.

Уточнения

Банк — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии).



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