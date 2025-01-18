Маршрутчики Сухума требуют повышения тарифов

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Сухуме вновь разгорелся конфликт, на этот раз между водителями маршруток и Министерством энергетики и транспорта Абхазии.

Фото: commons.wikimedia.org by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Черное море Абхазия

Часть перевозчиков решила повысить стоимость проезда с 30 до 50 рублей, что вызвало резкую реакцию со стороны министерства. Ведомство заявило о несанкционированном увеличении тарифов и напомнило, что действуют расценки, установленные в 2021 году.

Маршрутчики не стали молчать и вместо диалога о необходимости повышения цен из-за убытков объявили бойкот. Как сообщает "Спутник Абхазии", 17 января водители собрались у Центрального рынка в Сухуме и отказались выходить на работу, требуя повышения тарифов.

Не остался в стороне и Минтранс, который в тот же день уведомил Сухумское АТП о необходимости прекращения выдачи путевых листов перевозчикам, завышающим установленные Кабмином тарифы. Кроме того, они обратились в МВД республики с просьбой провести рейды против таких перевозчиков.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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