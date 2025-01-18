Великобритания теряет состоятельных граждан

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавнее ужесточение налоговой политики, объявленное правительством Лейбористской партии во главе с премьер-министром Киром Стармером, вызвало массовый отток частных инвесторов из Великобритании.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на данные аналитической компании New World Wealth. По информации аналитиков, в 2024 году из Соединенного Королевства уехали 10,8 тысячи состоятельных граждан, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года.

Среди них оказались 12 миллиардеров и 78 человек с состоянием свыше 100 миллионов долларов.

Главной причиной этого оттока стало обещание лейбористов повысить налоги для богатых и крупных компаний. В частности, они планируют отменить льготное налогообложение для британцев, которые имеют статус нерезидентов, то есть тех, кто большую часть времени проводит за пределами страны

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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