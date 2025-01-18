Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие растения нельзя сажать после огурцов: избегайте этих ошибок
Вьетнам или Анапа: сравниваем цены и комфорт
Меньше — лучше: сколько шагов в день нужно для похудения
Гиацинты на вашем участке: советы по долгосрочному уходу
Эти советы помогут выбрать тихие шины для вашего автомобиля
Домик мечты для хомяка: что нужно знать перед покупкой
Снежные барсы в Европе: удивительное открытие учёных
Подходит ли детская косметика для ухода за взрослой кожей?
Опасности купания в проруби: что может случиться с неподготовленным организмом

Великобритания теряет состоятельных граждан

1:02
Экономика

Недавнее ужесточение налоговой политики, объявленное правительством Лейбористской партии во главе с премьер-министром Киром Стармером, вызвало массовый отток частных инвесторов из Великобритании.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на данные аналитической компании New World Wealth. По информации аналитиков, в 2024 году из Соединенного Королевства уехали 10,8 тысячи состоятельных граждан, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года.

Среди них оказались 12 миллиардеров и 78 человек с состоянием свыше 100 миллионов долларов.

Главной причиной этого оттока стало обещание лейбористов повысить налоги для богатых и крупных компаний. В частности, они планируют отменить льготное налогообложение для британцев, которые имеют статус нерезидентов, то есть тех, кто большую часть времени проводит за пределами страны

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Недвижимость
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет Аудио 
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Недвижимость
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Какие растения нельзя сажать после огурцов: избегайте этих ошибок
Вьетнам или Анапа: сравниваем цены и комфорт
Меньше — лучше: сколько шагов в день нужно для похудения
Гиацинты на вашем участке: советы по долгосрочному уходу
Великобритания теряет состоятельных граждан
Эти советы помогут выбрать тихие шины для вашего автомобиля
Домик мечты для хомяка: что нужно знать перед покупкой
Снежные барсы в Европе: удивительное открытие учёных
Подходит ли детская косметика для ухода за взрослой кожей?
Опасности купания в проруби: что может случиться с неподготовленным организмом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.