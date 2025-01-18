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ЕС установил рекорд по закупкам российского СПГ в начале 2025 года

0:57
Экономика

В начале 2025 года Европейский союз показал рекордные темпы закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Politico.

СНГ
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
СНГ

Согласно данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней января 27 стран ЕС импортировали из России 837,3 тысячи метрических тонн СПГ, что является максимальным показателем для этого периода.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года объём поставок составил 760,1 тысячи тонн, а в 2023 году — 598,2 тысячи тонн. В 2022 году показатель был на уровне 749,9 тысячи тонн, а в 2021 году — 310 тысяч тонн.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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