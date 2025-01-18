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Товарооборот вырос на 16%! Россия и Иран продолжают развивать сотрудничество

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Экономика

По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 16%. Об этом сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Однако, несмотря на рост, сумма товарооборота за первые десять месяцев 2024 года осталась на уровне 3,8 миллиарда долларов, что Силуанов назвал "катастрофически небольшой суммой".

Он подчеркнул необходимость развития торговли и взаимных инвестиций между двумя странами, пишут "Известия".

Глава Минфина также отметил, что на данный момент нет препятствий для дальнейшего увеличения товарооборота, поскольку платёжные системы России и Ирана работают стабильно, а расчёты между Москвой и Тегераном осуществляются в национальных валютах.

Уточнения

Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране. Государственный язык — персидский — один из иранских (индоиранских) языков с письменностью на основе арабицы.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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