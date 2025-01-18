Товарооборот вырос на 16%! Россия и Иран продолжают развивать сотрудничество

По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 16%. Об этом сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.
Однако, несмотря на рост, сумма товарооборота за первые десять месяцев 2024 года осталась на уровне 3,8 миллиарда долларов, что Силуанов назвал "катастрофически небольшой суммой".
Он подчеркнул необходимость развития торговли и взаимных инвестиций между двумя странами, пишут "Известия".
Глава Минфина также отметил, что на данный момент нет препятствий для дальнейшего увеличения товарооборота, поскольку платёжные системы России и Ирана работают стабильно, а расчёты между Москвой и Тегераном осуществляются в национальных валютах.
Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.
Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране. Государственный язык — персидский — один из иранских (индоиранских) языков с письменностью на основе арабицы.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.