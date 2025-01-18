В России могут провести доиндексацию пенсий с учётом инфляции

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России может принять решение о дополнительной индексации страховых пенсий с учётом инфляции 2024 года до 1 февраля. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, а страховые пенсии для как неработающих, так и работающих пенсионеров уже были проиндексированы на 7,3%.

Эксперт пояснила, что дополнительная индексация будет составлять 2,22%, что является разницей между инфляцией и произведённой индексацией.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.