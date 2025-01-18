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В 2035 году госдолг США достигнет 52 трлн долларов, предупреждают эксперты

0:56
Экономика

Американский госдолг может достичь рекордных 52 триллионов долларов к 2035 году, предупреждают в Бюджетном управлении Конгресса США.

Долларовая купюра
Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Долларовая купюра

По данным ведомства, общий объём федеральных заимствований, который США будут должны как внутренним, так и внешним кредиторам, составит 52,06 трлн долларов, что эквивалентно 118% объёма ВВП страны.

Также в прогнозах отмечается, что в 2025 году госдолг США будет равен 100% ВВП, а к следующему году ожидается рост этого показателя до 101,7%.

Напомним, что в конце декабря 2024 года министр финансов США Джанет Йеллен сообщала о возвращении страны к установленному потолку госдолга, который должен был быть зафиксирован ко 2 января.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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