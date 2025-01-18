Всё из-за газа: Приднестровье обвинило Молдавию в саботаже

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Молдавии не пропускают газ в Приднестровье по политическим причинам, которые глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский охарактеризовал как антигуманные.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Он подчеркнул, что решение Кишинёва привело к серьёзным последствиям, заставив Тирасполь искать альтернативные способы для обеспечения функционирования учебных учреждений.

В условиях остывающих помещений и частых отключений электричества местные власти готовят систему асинхронного дистанционного обучения, чтобы ученики и преподаватели могли работать в комфортных условиях, пишет РИА "Новости".

Красносельский также выразил недовольство действиями молдавских властей, призвав президента Майю Санду прекратить вмешательство в процесс газоснабжения Приднестровья. Он утверждает, что Кишинев делает все возможное для того, чтобы ухудшить ситуацию в регионе, усугубляя и без того тяжелый кризис.

Уточнения

Приднестро́вье (рум. Transnistria, Nistrenia; укр. Придністров'я / Подністров'я) — регион в Восточной Европе, расположенный в бассейне реки Днестр.



Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.