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Какая финансовая поддержка предоставляется гражданам при организации похорон

1:00
Экономика

Финансовая поддержка для граждан, организовавших похороны своих близких, не зависит от метода захоронения. Это может быть и кремация, и традиционное захоронение.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Кто может претендовать на пособие 

  • Члены семьи, законные представители или любые другие лица, оплатившие расходы на похороны.
  • В первую очередь пособие доступно пенсионерам, так как выплаты осуществляются пенсионными фондами, сообщает tmn.aif.ru.

Размер пособия по погребению

  • В Тюменской области, к примеру, сумма помощи составляет 7 793,4 рубля. 
  • Для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, могут быть предусмотрены дополнительные выплаты.

Процедура получения пособия

  • Документы можно подать через почту или МФЦ.
  • Необходимо обратиться в местный фонд защиты населения.
  • Выплата производится в течение 6 рабочих дней.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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