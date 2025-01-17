Какая финансовая поддержка предоставляется гражданам при организации похорон

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовая поддержка для граждан, организовавших похороны своих близких, не зависит от метода захоронения. Это может быть и кремация, и традиционное захоронение.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Кто может претендовать на пособие

Члены семьи, законные представители или любые другие лица, оплатившие расходы на похороны.

В первую очередь пособие доступно пенсионерам, так как выплаты осуществляются пенсионными фондами, сообщает tmn.aif.ru.

Размер пособия по погребению

В Тюменской области, к примеру, сумма помощи составляет 7 793,4 рубля.

Для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, могут быть предусмотрены дополнительные выплаты.

Процедура получения пособия

Документы можно подать через почту или МФЦ.

Необходимо обратиться в местный фонд защиты населения.

Выплата производится в течение 6 рабочих дней.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).





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