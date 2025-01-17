Какая финансовая поддержка предоставляется гражданам при организации похорон

Финансовая поддержка для граждан, организовавших похороны своих близких, не зависит от метода захоронения. Это может быть и кремация, и традиционное захоронение.
Кто может претендовать на пособие
Размер пособия по погребению
Процедура получения пособия
Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).
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В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.