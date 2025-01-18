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Как гибрид пеляди и нельмы изменит рынок промысловых рыб

0:57
Экономика

Ихтиологи из Тюмени достигли значительных успехов в селекции промысловых рыб.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

Об этом сообщает агропромышленный портал "АгроXXI". Специалисты НИИ рыбного хозяйства и океанографии создали новый перспективный гибрид под названием "пелнел", объединив пеляди и нельму.

Одной из ключевых особенностей этого нового гибрида является его впечатляющий рост массы, который на 48% превышает показатели родительских видов. По этому параметру пелнел опережает даже ранее выведенный гибрид пелчира, полученный в результате скрещивания пеляди и чира.

Завершение научно-экспериментальной работы открывает новые горизонты для рыбоводческой отрасли. Применение нового гибрида позволит увеличить массу товарной рыбы в полтора раза. Пелнел также рассматривается как многообещающий вид для пастбищного разведения сиговых рыб.

Уточнения

Гибри́д (от лат. hibrida, hybrida — «помесь») — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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