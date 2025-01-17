Египет приблизился по показателям к российским доходам от экспорта удобрений

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Европейской статистической службы (Eurostat), к концу ноября 2024 года Египет почти догнал Россию в доходах от поставок удобрений в страны Евросоюза.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

РИА Новости сообщает, что в последнем месяце осени российские экспортеры реализовали удобрения на сумму 122,4 миллиона евро, что на 5% или 6,4 миллиона евро выше, чем в октябре. Предыдущие три месяца экспортные доходы снижались после достижения рекорда в 199 миллионов евро в июле.

Таким образом, на конец ноября Россия обеспечила 23,3% всех удобрений, импортируемых в ЕС. Египет занял второе место с 22,7%, а замкнул тройку лидеров Марокко, которому принадлежит 13,2% рынка.

Разрыв в доходах между Россией, крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, и Египтом составил всего 3%. Это событие становится знаковым, так как впервые с сентября 2022 года Египет значительно приблизился к российским показателям в денежном выражении. В сентябре 2022 года Египет даже обошёл Россию по объёмам отгрузок, опередив её на 2%.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.