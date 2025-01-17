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Китай планирует построить завод для добычи урана из морской воды

1:06
Экономика

Китайские ученые достигли успеха в извлечении урана из морской воды.

Море
Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Море

Это может привести к созданию нового поколения топлива, сообщает "Свободная пресса".

Открытие может стать значительным шагом вперед в глобальной энергетике. Тем не менее, в настоящее время Китай в значительной степени зависит от импорта топлива. Если ядерная промышленность страны будет развиваться, запасы местного урана перекроют потребности лишь на столетие.

В связи с этим было принято решение начать добычу урана из морской воды. Выяснилось, что количество урана в мировом океане в тысячу раз превышает запасы на суше.

Исследовательская группа под руководством доцента Чжао Жуя и профессора Чжу Гуаншаня разработала электрод, способный эффективно извлекать уран из воды. Эта инновационная технология существенно ускорит процесс добычи. Кроме того, в планах китайских ученых строительство прибрежного завода для извлечения урана из морских вод.

Уточнения

Уран (лат. Uranium) — химический элемент с атомным номером 92, относится к семейству актиноидов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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