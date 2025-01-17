Соблюдайте эти меры безопасности при использовании банкоматов

Мошенники скрывают устройства в банкоматах для копирования карт и сбора данных.
Скимминг — кража данных кредитной или дебетовой карты с целью последующего мошенничества. Преступники маскируют свои устройства, создавая видимость камер в банкоматах, сообщает венгерское издание kirsche.
Как защитить себя
Рекомендации от банков и государственных учреждений
Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.