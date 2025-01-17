Соблюдайте эти меры безопасности при использовании банкоматов

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мошенники скрывают устройства в банкоматах для копирования карт и сбора данных.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

Скимминг — кража данных кредитной или дебетовой карты с целью последующего мошенничества. Преступники маскируют свои устройства, создавая видимость камер в банкоматах, сообщает венгерское издание kirsche.

Как защитить себя

Обращать внимание на необычные детали в банкоматах, например, рекламные листовки.

Проверять наличие посторонних устройств в слоте для карт, на клавиатуре или экране.

Вводить PIN-код с одной рукой, прикрывая клавиатуру.

Не позволять незнакомцам помогать с выполнением транзакций.

Рекомендации от банков и государственных учреждений

Выбирать банкоматы, располагающиеся в изолированных или слабо освещенных местах.

Регулярно отслеживать банковские транзакции на наличие подозрительных действий.

Уточнения

Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.