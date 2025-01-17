Соблюдайте эти меры безопасности при использовании банкоматов

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Экономика

Мошенники скрывают устройства в банкоматах для копирования карт и сбора данных.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Скимминг — кража данных кредитной или дебетовой карты с целью последующего мошенничества. Преступники маскируют свои устройства, создавая видимость камер в банкоматах, сообщает венгерское издание kirsche.

Как защитить себя

  • Обращать внимание на необычные детали в банкоматах, например, рекламные листовки.
  • Проверять наличие посторонних устройств в слоте для карт, на клавиатуре или экране.
  • Вводить PIN-код с одной рукой, прикрывая клавиатуру.
  • Не позволять незнакомцам помогать с выполнением транзакций.

Рекомендации от банков и государственных учреждений

  • Выбирать банкоматы, располагающиеся в изолированных или слабо освещенных местах.
  • Регулярно отслеживать банковские транзакции на наличие подозрительных действий.

Уточнения

Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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