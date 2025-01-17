Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальное мясо по-французски: шеф-повар раскрыл своей рецепт блюда с томатами
Чем опасна хлорка в бассейне и как избежать её вреда
Рак: что нужно знать, чтобы защитить себя и своевременно распознать болезнь
Как избежать пожара в квартире: простые советы для вашей безопасности
Китай планирует построить завод для добычи урана из морской воды
Идеальный свитер на скидках: что важно знать перед покупкой
Секрет парковки: когда выкрученные колёса действительно помогают
Нетаньяху освобождает заложников из Газы: может ли это привести к краху его правление?
Какими продуктами и почему нельзя кормить собаку? Разбираемся вместе

Какие специальности исчезнут в ближайшие годы

0:56
Экономика

Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список специальностей, которые будут исключены с рынка труда.

Бульдозер
Фото: web.archive.org by George Armstrong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бульдозер

В будущем ожидается снижение спроса примерно на 10 специальностей.

В 2025 году в аграрной отрасли будут ликвидированы профессии упаковщика продуктов питания, сортировщика, скотовода, ручного упаковщика и заготовитель мясной продукции.

К 2025 году будет отменена специальность архитектора-чертежника. К 2030 году планируется ликвидация профессий кровельщика, штукатура и монтажника.

К 2030 году могут быть упразднены профессии нормировщика, ревизора, сборщика визуальной информации и сепаратора. К 2035 году будет отменена специальность машиниста бульдозера, сообщает baq.kz.

 

Уточнения

Бульдо́зер — самоходная землеройная машина, представляющая собой гусеничный или колёсный трактор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Наука и техника
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах Аудио 
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Недвижимость
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества Аудио 
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Недвижимость
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Последние материалы
Решил продать сына за кругленькую сумму: сколько горе-отец предложил цыганам за ребёнка?
Зеленский — псих? Эксперт назвала причину разочарования Запада в украинском политике
Смыть грехи не получится: в РПЦ рассказали о мифах про купание в проруби
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Это дрон или НЛО? Китайцы научились маскировать БПЛА
Польской футболистке Зенита угрожают из-за карьеры в России
Чем бананы удивили учёных? Польза, которую вы недооценивали
Хрупкая роскошь: тайны ухода за кашемиром сохраняем мягкость и уют
Стремитесь к красивой коже на коленях? Вот, что нужно знать!
Размеры заработков жён влияют на психическое состояние их мужей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.