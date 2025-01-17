Какие специальности исчезнут в ближайшие годы

Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список специальностей, которые будут исключены с рынка труда.
В будущем ожидается снижение спроса примерно на 10 специальностей.
В 2025 году в аграрной отрасли будут ликвидированы профессии упаковщика продуктов питания, сортировщика, скотовода, ручного упаковщика и заготовитель мясной продукции.
К 2025 году будет отменена специальность архитектора-чертежника. К 2030 году планируется ликвидация профессий кровельщика, штукатура и монтажника.
К 2030 году могут быть упразднены профессии нормировщика, ревизора, сборщика визуальной информации и сепаратора. К 2035 году будет отменена специальность машиниста бульдозера, сообщает baq.kz.
Бульдо́зер — самоходная землеройная машина, представляющая собой гусеничный или колёсный трактор.
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