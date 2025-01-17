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Котировки меди продолжают расти

1:24
Экономика

Цены на медь продолжают расти уже восемь сессий подряд, что не наблюдалось с 2017 года.

Медь
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медь

Во многом это происходит благодаря позитивным прогнозам спроса на этот металл в Китае. На Лондонской бирже стоимость меди увеличилась на 0,4%, достигнув $9,267 тыс. за тонну. С начала недели цена выросла на 1,9%, сообщает "Интерфакс".

Поддержку медным котировкам оказали статистические данные из Китая, которые показали ускорение роста экономики в четвертом квартале до 5,4% в годовом выражении по сравнению с 4,6% в третьем квартале. При этом эксперты в среднем ожидали увеличение на 5%, согласно данным Trading Economics.

Информация о промышленном производстве и розничной торговле в КНР за декабрь также превзошла рыночные прогнозы, в то время как падение цен на жилье замедлилось, что указывает на стабилизацию строительного сектора. Именно он составляет основную долю спроса на медь и сталь.

За весь 2024 год медь подорожала на 2,4%, в то время как с начала 2025 года рост уже составил около 6%.

Уточнения

Котиро́вка (от фр. coter, «метить») — текущая цена финансового актива, которую объявляет продавец или покупатель и по которой они готовы совершить покупку или продажу (предлагается оферта).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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