Казахстан ввёл систему Стоп-кредит

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Казахстане ввели систему "Стоп-кредит", позволяющую гражданам добровольно отказаться от получения кредитов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Эту услугу можно отключить в любое время. Однако ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, которые не учитывают кредитную историю своих клиентов. До 30 декабря 2024 года услугами "Стоп-кредит" воспользовались более 920 тысяч граждан. как сообщает информационное агентство El. kz.

Услугой можно воспользоваться на сайте egov. kz, либо через мобильное приложение.

После активации "Стоп-кредит" в кредитной истории появится отметка об отказе от права на получение займа. При запросе информации кредитными организациями это ограничение будет видно, и решение о выдаче займа не будет принято. Если займ будет оформлен без согласия заявителя, он автоматически аннулируется, даже при наличии личных ограничений.

Уточнения

Заём (неправильно займ) — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.