Какие доплаты получат пенсионеры в феврале

В России пенсии будут пересчитываться с учетом инфляции.
Как сообщает "Царьград" со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве России Игоря Балынина, инфляция в 2024 году составила 9,52%, в то время как увеличение пенсионных выплат в январе 2025 года зафиксировано на уровне 7,3%. Для того чтобы довести пенсии до уровня инфляции, принято решение о повышении выплат в феврале на 2,22%. Кроме того, вместе с февральскими выплатами граждане России получат накопленную доплату за январь.
Пример изменения выглядит следующим образом. Если в декабре 2024 года пенсионер получал 24 тысячи рублей, то в январе эта сумма была увеличена на 7,3%, что составляет 25 752 рубля. После дополнительной индексации пенсия вырастет до 26 285 рублей. Также в феврале к пенсии будет добавлено 533 рубля за январь.
Следует отметить, что в 2025 году повышена стоимость пенсионных баллов для будущих пенсионеров, которые в настоящее время активно работают и за которых работодатели делают официальные отчисления. При сохранении того же количества баллов, что и в 2024 году, их доход будет выше.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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