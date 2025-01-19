В России на четверть подскочили продажи умных колонок

В России набирают популярность умные колонки: продажи взлетели на 25 процентов

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году рынок умных колонок в России показал значительный рост. Продажи устройств увеличились на 25% и достигли отметки в 6 миллионов штук. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Умная колонка

По данным "Платформы ОФД", особенно активно спрос рос в регионах, где зафиксировано увеличение на 30%. Значительный вклад внесли такие игроки, как Wildberries (+135%), "Авито" (+25%), "Ситилинк" (+11%) и "Яндекс Маркет".

Наибольшую долю на рынке удерживают российские бренды: 80% приходится на "Яндекс" с голосовым помощником "Алиса", 7% — на "Марусю" от VK, а 5% занимают устройства "Салют" от "Сбера".

Рост продаж привел к увеличению доходов ритейлеров. Так, выручка "М.видео-Эльдорадо" выросла на 26% и составила 43,5 млрд рублей. Онлайн-ритейлеры также показали рекордные результаты: Wildberries — плюс 157%, Ozon — 60%, "Яндекс Маркет" — 35%, а "Ситилинк" — 28%.

Спрос повлиял и на рост среднего чека. Сейчас он составляет 7 956 рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. На вторичном рынке средняя цена колонки достигает 8 700 рублей. Наибольшей популярностью пользуются устройства с "Алисой", их стоимость около 9 600 рублей. Цены на "VK Капсулу" начинаются от 5 700 рублей, а колонки "Салют" можно приобрести за 3 300 рублей.

Уточнения

Смарт-динамик или умная колонка (англ. smart speaker) — устройство, относящееся к классу интеллектуальной (умной) бытовой техники, представляющее из себя громкоговоритель со встроенными компьютером, микрофоном (в некоторых случаях — также видеокамерой и жидкокристаллическим сенсорным экраном). Компьютер в таком устройстве строится на базе специализированной однокристальной системы.





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